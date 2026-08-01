Crollo a Messina, Schifani visita il luogo della tragedia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nell’area di Pistunina, a Messina, dove proseguono le operazioni di ricerca delle persone disperse dopo il crollo di una palazzina. Ad accompagnarlo erano il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, e il subcommissario per il risanamento della città, Santi Trovato.

Durante la visita, il governatore ha preso parte a un incontro operativo con il viceprefetto vicario Cettina Pennisi, il questore Salvatore La Rosa, il sindaco Federico Basile, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Michele Burgio e i rappresentanti delle strutture impegnate nelle attività di soccorso. Nel corso del confronto è stato fatto il punto sullo stato delle ricerche e sull’organizzazione degli interventi ancora in corso.

Schifani ha voluto raggiungere personalmente il luogo della tragedia per manifestare la vicinanza della Regione alla popolazione messinese e ai familiari delle persone coinvolte. Nel corso della visita ha inoltre rivolto un ringraziamento ai Vigili del fuoco, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e a tutti gli operatori impegnati nelle attività di emergenza, sottolineandone l’impegno e la professionalità.

Il presidente della Regione ha ribadito che l’amministrazione regionale continuerà a garantire il proprio sostegno alle operazioni. Nella veste di commissario del Governo per il risanamento di Messina, aveva già disposto, fin dalle prime fasi dell’emergenza, l’impiego dei mezzi utilizzati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli cittadine per agevolare la rimozione delle macerie e supportare le attività di soccorso.

👁 Articolo letto 156 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.