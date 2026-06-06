Antoci porta in Sicilia la Commissione Politica dell’UpM

La Sicilia si prepara ad accogliere un importante appuntamento internazionale dedicato alle politiche del Mediterraneo. Sabato 13 giugno si svolgerà infatti la riunione della Commissione Politica dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo, che per la prima volta terrà i propri lavori in Italia.

L’iniziativa è stata promossa dall’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, che presiede la Commissione. Alla sessione prenderanno parte le rappresentanze parlamentari di 24 Paesi dell’area mediterranea, chiamate a confrontarsi sulle principali questioni politiche ed economiche che interessano la regione.

La fase istituzionale dell’incontro si terrà a Palermo, nella Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni, con inizio dei lavori previsto alle 13.30. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano le prospettive di cooperazione tra gli Stati del Mediterraneo, le strategie per lo sviluppo del comparto agricolo, la promozione delle identità culturali locali e il ruolo della diplomazia parlamentare nei processi di stabilizzazione dell’area.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi della pace e del dialogo tra i Paesi del bacino mediterraneo, in un contesto segnato dalle tensioni internazionali che interessano il Medio Oriente.

Nel corso del pomeriggio le delegazioni si sposteranno a Santo Stefano di Camastra per l’apertura di “Agri Med Europe”, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio. L’evento proporrà un percorso incentrato sulle tradizioni dei Nebrodi, con degustazioni di specialità locali, dimostrazioni legate all’arte ceramica della città e momenti di intrattenimento.

«La Sicilia torna protagonista in Europa con l’obiettivo di rafforzare la centralità nelle rotte commerciali, culturali e politiche del Mediterraneo», ha dichiarato Giuseppe Antoci. «Lanciamo un messaggio di pace e normalità in una fase segnata da guerre e divisioni».

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