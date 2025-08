Tragedia a Santa Lucia del Mela, 47enne muore cadendo dalla bici

A Santa Lucia del Mela una donna di 47 anni è deceduta dopo una caduta in bicicletta elettrica avvenuta sabato sera in via Serri, strada in discesa che porta verso San Filippo. Sweety Unnuth, originaria delle isole Mauritius e residente da anni nel centro nebroideo con il compagno e i figli, stava andando al lavoro quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finita sull’asfalto.

I soccorsi sono intervenuti e la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo, ma le lesioni riportate si sono rivelate gravissime: il decesso è stato constatato poco prima di mezzanotte. Non è esclusa l’ipotesi che un malore improvviso abbia innescato la caduta. Il magistrato ha deciso di non disporre l’autopsia e ha restituito la salma alla famiglia. La comunità locale, che la conosceva per la disponibilità e il carattere affabile, ne ha ricordato la presenza intensa e integrata.

In un post su Facebook l’Amministrazione comunale ha scritto: “Sweety viveva da molti anni a Santa Lucia del Mela ed era ben integrata nella nostra comunità e stimata da tutti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile. L’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza si stringono con affetto attorno alla famiglia, in particolare al compagno Giuseppe Salvadore e ai cognati Domenico e Antonio”. I funerali si terranno mercoledì alle 18 nella chiesa SS. Annunziata di Santa Lucia del Mela.

