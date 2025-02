Elezioni Avis Milazzo: nuovo direttivo per il quadriennio 2025-2028

Si è tenuta, presso la sede sociale di Via Gaetano Martino, l’assemblea annuale dei soci dell’Avis Comunale di Milazzo. L’incontro, oltre a rappresentare un’occasione per discutere le attività svolte nel corso dell’anno, ha incluso il rinnovo delle cariche direttive per il quadriennio 2025-2028.

Durante la riunione è stato approfondito il ruolo dell’associazione nella sensibilizzazione e formazione di nuovi donatori, nonché l’attività di raccolta sangue, effettuata sia presso la sede che attraverso l’uso dell’autoemoteca in collaborazione con altre sezioni locali. Nonostante le difficoltà legate alla carenza di supporto pubblico, l’impegno dell’Avis è stato riconosciuto dai presenti.

Dopo il dibattito, si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. La Commissione elettorale ha ratificato i risultati espressi dai soci, ufficializzando la nomina di Francesco Urdì come presidente.

Al suo fianco, Diana Rita Marsala è stata designata vicepresidente, mentre Sofia Petrella ricoprirà il ruolo di segretaria. Giuseppina Rizzo sarà tesoriere, e i consiglieri eletti sono Federico Silvestri, Luciano Gulotta, Carmelo Stramandino, Giuseppe Giarrotta e Riccardo Irato.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, la presidenza è stata affidata a Franco Trifirò, con Francesco Iarrera e Calogero Carcione come componenti. Il nuovo Consiglio si è riunito il 22 febbraio per la definizione delle cariche.

A margine dell’assemblea, si è svolta la tradizionale cerimonia di premiazione dei donatori che hanno raggiunto traguardi significativi in termini di donazioni, riconoscendone il contributo alla comunità. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i donatori per il loro impegno, con particolare attenzione alla sezione Avis di Galati Mamertino, rappresentata dal presidente Giulia Drago e dal vicepresidente Marco Miano, intervenuti per portare il saluto dei loro associati.

