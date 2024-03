Operazione antidroga a Catania: sequestrati 20 chili di Marijuana

La Guardia di Finanza di Catania ha portato a termine un importante intervento nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, con il sequestro di una consistente quantità di marijuana skunk e l’arresto di due individui. Lo skunk, una varietà di cannabis particolarmente potente e riconoscibile per il suo forte odore, è stato scoperto all’interno dell’abitazione dei due soggetti arrestati.

L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione nel quartiere San Cristoforo. Dopo un’attenta osservazione del luogo, sono emerse prove concrete riguardanti l’attività illecita all’interno della struttura, utilizzata come deposito di stupefacenti.

Durante la perquisizione, sono stati trovati cinque sacchi contenenti complessivamente 20 chilogrammi di sostanza vegetale di colore verdastro, identificata come marijuana skunk attraverso analisi specifiche. Oltre alla droga, sono stati sequestrati strumenti utilizzati per il confezionamento e l’imballaggio, tra cui una bilancia di precisione e una macchina per il sottovuoto.

I due individui responsabili del traffico illecito, padre e figlio, sono stati arrestati in flagranza di reato e accusati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si stima che la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato locale un valore compreso tra 120.000 e 150.000 euro.

Il sequestro e gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura locale. I due arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza, in attesa del procedimento penale.

