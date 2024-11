Traffico bloccato per incidente stradale a Saliceto di Gioiosa Marea

Intorno alle ore 21:00, un incidente stradale ha avuto luogo sulla Strada Statale 113, in prossimità della località Saliceto di Gioiosa Marea. Le autorità hanno inviato sul posto una pattuglia della Polizia Stradale, che ha assunto il controllo della situazione per regolare il traffico e alleviare i disagi alla viabilità. In seguito all’incidente, infatti, si è reso necessario deviare i flussi di circolazione su percorsi alternativi, per garantire sicurezza e continuità nei collegamenti stradali della zona.

La dinamica dell’incidente rimane incerta, e sono in corso approfondimenti per chiarire le cause che hanno portato al sinistro. Si attende che le indagini offrano un quadro completo dell’accaduto.

« Articolo in aggiornamento »

