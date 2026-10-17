Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 19 al 25 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità previsti lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali e di verifica del rispetto dei limiti di velocità.

I servizi di vigilanza interesseranno il periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 25 ottobre 2026, con l’impiego di strumenti per il rilevamento della velocità nei tratti autostradali caratterizzati da una maggiore incidentalità.

Secondo il calendario comunicato, i controlli con le apparecchiature di rilevamento della velocità saranno effettuati nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 ottobre, alternativamente lungo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania, in entrambi i sensi di marcia.

La programmazione prevede quindi quattro giornate di verifiche distribuite sulle due principali arterie autostradali della Sicilia orientale e settentrionale. Non sono specificati i singoli tratti interessati né gli orari di attivazione delle apparecchiature.

La pubblicazione preventiva del calendario rientra nelle iniziative della Polizia Stradale finalizzate a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della circolazione e di rispettare i limiti previsti dal Codice della strada.

L’attività di controllo si concentra in particolare sulle tratte considerate maggiormente esposte al rischio di incidenti, dove la velocità eccessiva può contribuire ad aumentare la gravità delle conseguenze in caso di collisione.

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