Montalbano Elicona, fondi ESA per la strada Fontana Pumo Rinaldino

A Montalbano Elicona è stato assegnato un finanziamento di 272 mila euro da parte dell’Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per interventi di manutenzione straordinaria sulla strada rurale Fontana Pumo Rinaldino. Il decreto di concessione è stato ritirato a Palermo dal sindaco Antonino Todaro, accompagnato dall’assessore all’Agricoltura Nicola Bartolone, completando così l’iter amministrativo e consentendo l’avvio della fase operativa.

La strada collega diverse aree produttive ed è utilizzata quotidianamente da aziende agricole e operatori del settore, oltre a rappresentare l’accesso al depuratore comunale. Il progressivo deterioramento del tracciato, attribuito alle condizioni meteorologiche e al frequente transito dei mezzi, ha reso necessario un intervento di ripristino per garantire livelli adeguati di sicurezza e funzionalità.

Il progetto prevede il consolidamento del fondo stradale, opere di regimentazione idrica per prevenire criticità idrogeologiche e la messa in sicurezza dei tratti maggiormente compromessi. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità alle aree agricole, ridurre i disagi per gli operatori e rendere più efficiente la movimentazione dei mezzi e delle merci.

Il sindaco Antonino Todaro ha dichiarato: “Con il ritiro del decreto si conclude una fase amministrativa essenziale, che consente ora di procedere all’avvio delle attività tecniche e operative”. Ha inoltre aggiunto: “La somma assegnata è destinata a una strada agricola di rilevante importanza, utilizzata quotidianamente da numerosi operatori”.

Todaro ha sottolineato l’indirizzo dell’Amministrazione: “Questo ulteriore passo conferma il nostro impegno nella gestione del territorio e nel miglioramento delle infrastrutture rurali, con l’obiettivo di garantire servizi utili all’intera comunità”.

👁 Articolo letto 183 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.