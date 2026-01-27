Fondi per il ciclone Harry, Musolino: “Da Roma solo le briciole”

Le risorse destinate dal Governo nazionale agli interventi per i danni provocati dall’uragano Harry riaccendono il confronto politico. A intervenire è la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che esprime una valutazione critica sull’esito dell’ultimo Consiglio dei ministri e sul decreto approvato per fronteggiare l’emergenza nelle regioni colpite dal maltempo.

Secondo Musolino, la decisione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni non rispecchia la gravità della situazione in Sicilia. La parlamentare sottolinea come il presidente della Regione, Renato Schifani, abbia già disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro di fondi regionali per far fronte alle prime necessità, confidando in un intervento statale di analoga portata. A fronte di ciò, evidenzia la senatrice, il Governo ha autorizzato un finanziamento complessivo di 100 milioni di euro da ripartire tra Sicilia, Sardegna e Calabria.

“La risposta del Governo Meloni ai danni causati dall’uragano Harry è uno schiaffo alla Sicilia”, afferma Musolino, aggiungendo che, in base alla ripartizione prevista, all’Isola spetterebbero circa 33 milioni di euro. “Una cifra ridicola, meno della metà di quanto la stessa Regione ha già messo sul tavolo”, prosegue la senatrice, rimarcando la distanza rispetto alle richieste avanzate da Schifani, che avrebbe sollecitato risorse almeno doppie per fronteggiare l’emergenza.

Nel mirino anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. “È una vergogna che porta la sua firma”, dichiara Musolino, sostenendo che lo stanziamento non terrebbe conto delle reali stime dei danni né delle differenti condizioni delle regioni interessate. A suo avviso, la vicenda evidenzia una frattura all’interno del centrodestra, con il Governo regionale che chiede sostegno e quello nazionale che risponde con risorse giudicate insufficienti.

