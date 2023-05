CEFPAS avvia il nuovo corso di formazione per autisti-soccorritori

Nuovo aggiornamento obbligatorio per autisti-soccorritori 118 della SEUS.

È iniziato presso il CEFPAS il nuovo aggiornamento professionale obbligatorio per circa 2.800 autisti-soccorritori della SEUS, la società consortile che gestisce il servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia. In seguito all’accordo di collaborazione siglato recentemente, sono previsti due corsi di formazione, ciascuno con 112 edizioni: il corso BLSD (Primo Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare di base con defibrillatore semiautomatico), avviato ieri a Caltanissetta, e il corso sulla Gestione pre-ospedaliera del trauma.

Entrambi i corsi hanno una durata di una giornata di 8 ore, con la partecipazione di 25 persone alla volta. L’accordo ha una validità di due anni o fino al completamento di tutte le edizioni dei corsi, e coinvolgerà circa 80 istruttori selezionati dal CEFPAS tra medici e infermieri con esperienza didattica certificata.

Roberto Sanfilippo, direttore del CEFPAS, ha sottolineato l’importanza di questo progetto di aggiornamento, che rafforza la collaborazione tra le diverse componenti del Servizio sanitario regionale. Il Corso BLSD è considerato un’attività formativa di elevata qualità, che contribuisce a incrementare i livelli di sicurezza per i cittadini siciliani.

Il presidente della SEUS, Riccardo Castro, si è detto orgoglioso di questa iniziativa di aggiornamento professionale per gli autisti-soccorritori. Ha sottolineato l’importanza della formazione per migliorare ulteriormente gli standard qualitativi del servizio di emergenza-urgenza 118 in Sicilia, in termini di efficacia ed efficienza. La collaborazione con il CEFPAS garantisce il raggiungimento di questo importante obiettivo.

