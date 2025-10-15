Prodotti ittici e succhi non conformi a Catania, scatta il sequestro

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania ha effettuato un’ispezione presso una piattaforma logistica specializzata nella distribuzione di prodotti surgelati, situata nella provincia etnea. Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate irregolarità significative nella conservazione e nell’etichettatura dei prodotti alimentari. Gli accertamenti hanno permesso di individuare circa 110.000 chilogrammi di prodotti ittici presurgelati mantenuti a temperature inferiori agli standard previsti, con potenziali rischi per la sicurezza alimentare. Inoltre, i militari hanno rinvenuto 900.000 chilogrammi di succo concentrato di agrumi con etichette non conformi, prive di indicazioni chiare su natura, provenienza e origine.

Il lotto di prodotti ittici è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre il succo di agrumi è stato posto sotto sequestro amministrativo in attesa di ulteriori verifiche. Il valore complessivo della merce, qualora fosse stata immessa sul mercato, è stimato in circa tre milioni di euro.

A seguito delle verifiche, sono emerse anche carenze igienico-sanitarie e irregolarità nelle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro, che hanno comportato la sospensione temporanea dell’attività fino alla completa regolarizzazione delle condizioni operative.

Il titolare della struttura è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni di natura penale. L’intervento si inserisce nelle attività di monitoraggio disposte a tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare.

