Marsala, evento multietnico contro la violenza sulle donne

A Marsala, in Via Sibilla, si è svolta un’iniziativa dedicata al tema della non violenza e dell’integrazione, organizzata dall’Associazione “Rumore delle idee” in collaborazione con la Cooperativa Sociale Badia Grande e con “Finestre sul Mondo”. L’appuntamento, anticipando la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ha riunito beneficiarie del SAI Marsala e cittadini in un contesto multietnico che ha unito testimonianze, riflessioni e momenti culturali. L’équipe del SAI, coordinata da Anna Maria Ruggirello e composta tra gli altri dalla psicologa Giusy Calamia, dall’assistente sociale Giovanna Bonetto, dall’educatrice Laura Ciullo e dal mediatore culturale Albert Kalenda Kabongo, ha preparato l’evento attraverso attività di sensibilizzazione sulla tutela e sulla dignità femminile.

Nel corso della presentazione, Caterina Martinez ha richiamato una per una le donne ospitate nei centri di accoglienza di Marsala, tra cui Ibtissem, Houda, Nawel, Ranim, Souhir, Fatamè e Arezo. Il riconoscimento pubblico ha introdotto il momento dedicato al volume “Sogni di Zenzero”, presentato dall’ex deputato regionale Antonella Milazzo. La giornalista Lidia Tilotta ha illustrato la genesi dell’opera, che raccoglie il racconto autobiografico di Mareme Cisse, giovane senegalese e co-autrice, offrendo un quadro del suo percorso tra Senegal e Sicilia, intrecciato a ricette e narrazioni identitarie.

La serata si è conclusa con una degustazione di specialità preparate dalle beneficiarie del SAI e di dolci tipici siciliani. La Cooperativa Badia Grande ha inoltre annunciato un video appello multilingue per promuovere il numero verde 1522 e un incontro di pallavolo previsto il 26 novembre, che vedrà in campo le ospiti dei centri SAI e le operatrici della Cooperativa.

