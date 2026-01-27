Protezione civile: «L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela»

La frana che interessa il territorio di Niscemi continua a destare forte preoccupazione. A confermarlo è stato il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, intervenuto nel centro operativo comunale per una riunione con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e con il dirigente della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Al centro dell’incontro, la valutazione dello stato del dissesto che coinvolge l’area collinare sovrastante la piana di Gela.

«Non si tratta soltanto di quanto è visibile in superficie, ma di un movimento che interessa l’intero versante», ha spiegato Ciciliano, riferendo gli esiti del sopralluogo effettuato insieme alla componente scientifica del Dipartimento e al professore Nicola Casagli. Secondo quanto emerso, l’intera collina è interessata da uno scivolamento progressivo verso valle.

Il quadro viene descritto come particolarmente delicato. «La frana è pienamente attiva e la situazione è critica», ha dichiarato il capo della Protezione civile, precisando di aver riscontrato direttamente le condizioni dell’area durante le verifiche sul posto. «Alcune abitazioni non saranno recuperabili e sarà necessario definire un piano per la delocalizzazione definitiva dei residenti», ha aggiunto.

Il movimento franoso ha già reso inagibili numerosi edifici e ha comportato l’evacuazione di circa 1.500 persone. Le autorità hanno istituito una zona rossa che si estende fino a 150 metri dalla cosiddetta “nicchia di distacco”, individuata nella porzione di sede stradale rimasta integra.

Alla riunione nel Coc hanno preso parte anche il prefetto di Caltanissetta Donatella Licia Messina e il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, impegnati nelle attività di monitoraggio e gestione dell’emergenza.

