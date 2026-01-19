Emergenza Maltempo a Riposto, scattano le evacuazioni e chiusure

L’ondata di maltempo in corso ha spinto il Comune di Riposto ad adottare nuove e più restrittive misure di sicurezza a tutela della popolazione. Le decisioni sono state assunte al termine di una riunione operativa con il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, durante la quale è stato confermato il rischio di mareggiate eccezionali, con onde che potrebbero raggiungere gli otto metri di altezza.

Con ordinanza del sindaco Davide Vasta è stata disposta la sospensione del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella, previsto per martedì 20 gennaio. È stata inoltre stabilita la chiusura immediata di tutte le attività commerciali situate sul lungomare di Torre Archirafi e lungo via Cristoforo Colombo a Riposto, nonché del centro commerciale Conforama a partire dalle ore 16, con validità fino al termine dell’emergenza.

Il provvedimento prevede anche l’evacuazione precauzionale delle abitazioni maggiormente esposte al rischio di mareggiate nelle frazioni costiere di Praiola e Torre Archirafi. In particolare, l’ordinanza riguarda alcune aree di Praiola 1 e Praiola 2 e diverse vie del centro marinaro di Torre Archirafi, comprese le zone del lungomare e i tratti più prossimi alla costa.

Restano in vigore le misure già adottate con una precedente ordinanza, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale, degli impianti sportivi, dei parchi urbani e delle aree verdi, oltre alle interdizioni al traffico veicolare e pedonale in numerose strade e piazze della fascia costiera.

“Le previsioni meteo delineano uno scenario particolarmente critico – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – e rendono necessari provvedimenti straordinari. La priorità resta la tutela dell’incolumità dei cittadini”. È operativo il Centro Operativo Comunale, che coordina le attività di assistenza. I residenti interessati dalle evacuazioni possono contattare il C.O.C. per l’eventuale sistemazione temporanea in strutture ricettive del territorio.

