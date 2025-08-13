Calderone chiede il ripristino della Medicina interna a Milazzo

Il presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità, onorevole Tommaso Calderone, ha chiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Messina di garantire il ripristino del reparto di Medicina interna presso l’ospedale “Fogliani” di Milazzo, sollecitando chiarezza sulle modalità e sui tempi del trasferimento dei servizi generali di Medicina.

Calderone ha evidenziato la necessità di fornire ai cittadini informazioni certe e trasparenti, evitando situazioni di incertezza. «I cittadini milazzesi hanno bisogno di certezze e non di opacità – ha dichiarato –. Il disagio deve avere una data finale certa».

L’esponente parlamentare ha annunciato di voler chiedere aggiornamenti diretti all’Assessorato regionale alla Sanità e, qualora i tempi dovessero dilatarsi, di sollecitare un intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, per evitare ulteriori disagi alla comunità locale.

Le dichiarazioni arrivano in seguito alle notizie più recenti relative alle attività del presidio ospedaliero di Milazzo, con particolare riferimento alla gestione e alla continuità dei servizi sanitari. Calderone ha ribadito l’importanza di assicurare alla cittadinanza un quadro chiaro delle azioni intraprese e delle tempistiche previste per la piena riattivazione del reparto.

