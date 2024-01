Siracusano: Sviluppo infrastrutturale per Messina in primo piano

Nella recente riunione, Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, insieme all’avvocato Fernando Rizzo, consulente giuridico, ha incontrato il sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Tullio Ferrante. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere i progetti infrastrutturali chiave per la città di Messina e l’intera area metropolitana.

Uno dei punti principali dell’incontro è stato l’approvazione da parte del Ministero dell’opera per la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri, inclusa la realizzazione dello scalo portuale. Il Ministero ha destinato 42 milioni di euro per questa importante infrastruttura, riconoscendo il porto di Tremestieri come un’opera strategica per lo sviluppo commerciale e logistico della regione.

Oltre a Tremestieri, è stata discussa anche l’importanza del commissariamento per accelerare la realizzazione del viadotto Ritiro e dello svincolo di Giostra. Matilde Siracusano ha sottolineato la necessità di migliorare la viabilità nella città di Messina e nella regione circostante, evidenziando gli attuali disagi che i cittadini affrontano quotidianamente.

Infine, Siracusano ha sottolineato che la realizzazione del Ponte sullo Stretto richiederà una rete autostradale moderna e funzionale, sottolineando l’urgenza di tali interventi.

© Riproduzione riservata.