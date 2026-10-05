Nebrodi, nuove strutture sanitarie a Sant’Agata e Mistretta

L’Asp di Messina completa il programma delle 26 strutture previste dal Pnrr – Missione 6 Salute, con sei Ospedali di Comunità e 20 Case della Comunità distribuiti nel territorio provinciale. Le ultime inaugurazioni hanno interessato Sant’Agata di Militello e Mistretta, nel comprensorio dei Nebrodi.

A Sant’Agata di Militello sono entrati in funzione l’Ospedale di Comunità e la Casa della Comunità Hub. Il primo rappresenta una struttura intermedia destinata a pazienti a bassa intensità clinica, con accesso attraverso la Centrale Operativa Territoriale (COT). Il presidio consentirà sia di accompagnare le dimissioni dagli ospedali per acuti, sia di gestire pazienti fragili e cronici provenienti dal domicilio, riducendo il ricorso a ricoveri non necessari. La Casa della Comunità Hub riunisce invece servizi territoriali, assistenza infermieristica e ambulatoriale, équipe multidisciplinari, psicologi e assistenti sociali.

I lavori sono stati diretti dall’architetto Sandro Miraudo e dall’ingegnere Claudio La Rosa, con il supporto del geometra Cristian Barone e la supervisione dell’ingegnere Salvatore Trifiletti e della referente aziendale Pnrr Elisa Mastrantonio.

A Mistretta, nell’ambito dell’adeguamento sismico dell’ospedale San Salvatore, è stato restaurato il chiostro monumentale risalente al Seicento, collegato all’antico convento e alla chiesa di Santa Maria di Gesù. L’intervento è stato eseguito dal Consorzio stabile Ciro Menotti – Emma Lavori Spa, con Salvatore Trifiletti direttore dei lavori e Giancarlo Lazzari Rup.

«Confermiamo il nostro impegno a rafforzare la sanità di prossimità nelle aree dei Nebrodi», ha dichiarato la Direzione Strategica dell’Asp, composta da Giuseppe Cuccì, Giuseppe Ranieri Trimarchi e Giancarlo Niutta.

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