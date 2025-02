Donna minaccia di incendiare la madre, arrestata dalla Polizia

A Messina, nella zona nord della città, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna di 33 anni per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti è avvenuto mercoledì scorso in seguito a una richiesta d’aiuto giunta al numero di emergenza 112 NUE da parte di una madre, che ha denunciato di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia, la quale la minacciava di darle fuoco.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato la donna, che ha reagito con violenza anche nei loro confronti. La vittima ha riferito agli agenti di subire da anni continue vessazioni, sia fisiche che morali, da parte della figlia, episodi che avevano già portato a precedenti interventi delle forze dell’ordine.

Considerata la gravità della situazione e la flagranza del reato, la trentatreenne è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata trasferita presso la locale casa circondariale, dove rimane detenuta anche dopo l’udienza di convalida del fermo.

