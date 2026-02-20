Ciclone Harry, Schifani incontra i sindaci del Messinese

Interventi già avviati o in fase di assegnazione per fronteggiare i danni provocati dal ciclone Harry lungo la fascia ionica della provincia di Messina. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato oggi a una riunione operativa nella Prefettura della Città dello Stretto, dove ha incontrato, in presenza e in videocollegamento, i sindaci dei Comuni interessati per verificare lo stato delle opere finanziate dalla Regione per il ripristino di servizi e infrastrutture.

Ad accoglierlo il prefetto Cosima Di Stani. Presenti anche il dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e il dirigente generale del Dipartimento tecnico, Duilio Alongi, responsabile del coordinamento degli interventi nelle aree colpite. Hanno partecipato i rappresentanti di numerosi enti istituzionali e infrastrutturali, tra cui forze dell’ordine, vigili del fuoco, Anas, Autostrade siciliane, Rfi, Consorzio Messina Catania Lotto Nord e Autorità di bacino.

«È stato un incontro operativo molto costruttivo – ha dichiarato Schifani – abbiamo fatto il punto sulle emergenze e sul coordinamento tra commissario, soggetto attuatore e sindaci». Il presidente ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione con le amministrazioni locali, sottolineando che in diversi centri i lavori urgenti sono già in corso. Nel corso della giornata ha inoltre effettuato sopralluoghi a Furci Siculo e Santa Teresa di Riva, dove sono stati consegnati anche i lavori per le barriere di difesa costiera.

Gli interventi, ha precisato Schifani, vengono programmati secondo criteri di priorità, a partire dalla viabilità e dalle reti dei sottoservizi. Parallelamente, la Regione sta accelerando le procedure per gli indennizzi a cittadini e imprese danneggiati e ha attivato bandi Irfis per i rimborsi.

Per la riviera ionica messinese sono state avviate sei procedure di somma urgenza, per oltre 4,4 milioni di euro, gestite dal Dipartimento tecnico regionale tramite il Genio civile di Messina. Ulteriori opere sono in corso o in affidamento nei Comuni di Furci Siculo, Letojanni, Taormina e Santa Teresa di Riva, con interventi su viabilità, reti idriche e fognarie, difesa costiera, illuminazione pubblica e messa in sicurezza delle abitazioni.

👁 Articolo letto 243 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.