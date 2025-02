Innovativo servizio di teledialisi avviato al Papardo di Messina

L’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Papardo di Messina, sotto la direzione del dottor Paolo Monardo, ha introdotto un innovativo servizio di teledialisi, rappresentando il primo centro nel Sud Italia a rendere possibile la visita clinica domiciliare senza compromettere l’accuratezza diagnostica. Grazie all’impiego del totem eViSuS, i pazienti possono essere monitorati direttamente dalle proprie abitazioni da un’équipe specializzata composta dai medici Teresa Casuscelli Di Tocco e Carmelo Saterno, affiancati dalle infermiere C. Ragno, P. Santamaria e G. Sfravara.

Il nuovo sistema consente di effettuare la dialisi peritoneale in autonomia e senza la necessità di frequenti spostamenti in ospedale, garantendo un’assistenza continua ai pazienti fragili. L’integrazione della telemedicina permette, inoltre, un controllo approfondito anche di patologie concomitanti, come diabete e psoriasi, attraverso la registrazione e l’analisi di immagini e video consultabili anche in differita.

L’adozione di questa tecnologia avanzata comporta numerosi benefici, tra cui la riduzione degli accessi ospedalieri e il monitoraggio costante delle condizioni cliniche, consentendo l’individuazione precoce di eventuali complicanze.

Un ulteriore vantaggio riguarda l’equità di accesso alle cure per coloro che risiedono in aree difficilmente raggiungibili, offrendo una soluzione efficace per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

