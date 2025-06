Francesco Tanasi rieletto Segretario Nazionale Codacons 2025-2028

Il professor Francesco Tanasi è stato riconfermato all’unanimità Segretario Nazionale del CODACONS per il triennio 2025-2028 durante il 20° Congresso Nazionale dell’associazione, tenutosi a Roma e che ha visto la partecipazione dei delegati provenienti da tutte le regioni italiane. Tanasi, giurista e docente universitario con lauree in Giurisprudenza e Scienze Politiche, guida il CODACONS da diversi anni ed è considerato una delle figure più autorevoli nel campo della tutela dei consumatori in Italia.

Nel corso della sua direzione, l’associazione ha condotto numerose iniziative legali e campagne a livello nazionale, difendendo i diritti dei cittadini e consolidando rapporti con istituzioni e autorità. La rielezione unanime sottolinea la fiducia nei confronti della leadership di Tanasi e conferma la volontà di proseguire nelle azioni a favore di consumatori, sanità pubblica, legalità, trasparenza, ambiente e giustizia sociale.

In occasione della conferma, Tanasi ha dichiarato: «Sono onorato di questo nuovo mandato e continuerò a lavorare con la massima determinazione per rafforzare il ruolo del CODACONS e dare voce a milioni di cittadini, soprattutto a quelli più fragili».

