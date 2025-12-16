Diritto allo studio, protesta degli studenti a Palazzo d’Orleans

Si è tenuta davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, una manifestazione dedicata al diritto allo studio universitario, alla quale hanno partecipato centinaia di studenti insieme ai rappresentanti delle principali associazioni studentesche. L’iniziativa è stata promossa per richiamare l’attenzione sui ritardi e sulle criticità nella gestione delle borse di studio, ritenute determinanti per la continuità dei percorsi accademici.

Alla protesta ha preso parte anche una delegazione di deputati regionali del Partito democratico, guidata dal capogruppo all’Assemblea regionale siciliana Michele Catanzaro, che ha espresso sostegno alle rivendicazioni avanzate dagli studenti. Nel corso dell’iniziativa sono state evidenziate le difficoltà legate all’insufficienza delle risorse regionali, ai tempi di erogazione dei contributi e a una gestione considerata poco trasparente, con possibili ricadute sull’accesso agli studi universitari per gli studenti privi di adeguati mezzi economici.

“Quella di oggi non è una protesta ideologica, ma una richiesta concreta di giustizia e dignità”, ha affermato Catanzaro, sottolineando come “migliaia di studenti siciliani, pur essendo idonei, rischiano di non ricevere la borsa di studio o di ottenerla con ritardi inaccettabili”. Secondo il capogruppo dem, tali criticità incidono in modo significativo sul diritto allo studio e aggravano le difficoltà delle famiglie colpite dall’aumento del costo della vita.

Catanzaro ha inoltre ricordato che “il diritto allo studio è un principio sancito dalla Costituzione” e ha ribadito la necessità di un intervento regionale in grado di garantire risorse adeguate e procedure più snelle. In questo contesto, il Partito democratico ha annunciato la presentazione di un emendamento alla legge di stabilità per incrementare di cinque milioni di euro i fondi destinati agli Ersu siciliani, con l’obiettivo di assicurare risposte considerate urgenti e strutturali.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.