Operazione “Pesi Massimi”: fermato traffico di farmaci dopanti

La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto della distribuzione illecita di sostanze dopanti e farmaci soggetti a prescrizione medica. L’indagine, denominata “Pesi Massimi”, avviata nel 2024 dal Gruppo delle Fiamme Gialle di Caltanissetta, ha consentito di individuare un traffico illecito di anabolizzanti di provenienza estera, destinati in particolare a palestre e consumatori della provincia.

L’attività investigativa ha avuto origine dal monitoraggio del territorio e dall’analisi di vendite effettuate tramite piattaforme digitali e social network. I riscontri hanno permesso di scoprire una rete commerciale dedita all’importazione e alla distribuzione di farmaci senza prescrizione, violando la normativa vigente in materia di sicurezza e salute pubblica.

Nel corso delle operazioni, le autorità hanno sequestrato oltre 30.000 dosi di sostanze anabolizzanti illegali, suddivise in fiale e capsule, per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro. Il commercio di tali prodotti, regolamentato da severe disposizioni sanitarie, rappresenta un pericolo per la salute dei consumatori, esponendoli a gravi rischi legati all’uso non controllato di farmaci ad azione ormonale.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera di approvvigionamento e distribuzione. L’operazione rientra nelle attività di controllo economico e finanziario che la Guardia di Finanza svolge regolarmente per contrastare il commercio illegale di sostanze pericolose e tutelare la salute pubblica.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁