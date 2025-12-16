Ance Sicilia, Gianluca Zaccaria eletto presidente dei Giovani Imprenditori

Gianluca Zaccaria, esponente di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. La nomina segna l’avvicendamento con Marco Colombrita e apre una nuova fase di lavoro per l’organismo regionale dell’associazione dei costruttori. La nuova presidenza sarà affiancata da una squadra composta dai vicepresidenti Ludovico Porto di Ance Catania, con delega alla comunicazione, alla formazione manageriale e alle relazioni esterne, Giacomo Scancarello di Ance Palermo, responsabile per innovazione, digitalizzazione e formazione tecnica, Francesco Castrovinci di Ance Messina, delegato alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito, e Vito Lo Scrudato di Ance Agrigento, incaricato dei rapporti territoriali e della coesione associativa.

Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo Zaccaria, attivo a livello nazionale e specializzato in ambiti che comprendono opere pubbliche, infrastrutture viarie, gestione immobiliare e turistica, oltre allo sviluppo di tecnologie per l’edilizia sostenibile e l’impiantistica avanzata.

Nel delineare le priorità del mandato, il nuovo presidente ha affermato: “Per guardare al futuro la Sicilia ha bisogno di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente, capace di connetterla rapidamente all’area Med e all’Europa, sia sul piano della mobilità sia su quello dell’approvvigionamento energetico a basso costo, adottando metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il territorio”. Zaccaria ha inoltre sottolineato l’importanza di “aree urbane capaci di creare relazioni fisiche, sociali e culturali tra centri e periferie, città e porti, aree produttive e luoghi di produzione delle materie prime”.

Secondo il presidente dei Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, tali obiettivi possono essere perseguiti puntando sul recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di rigenerazione urbana e social housing, integrati da piani urbanistici che pongano al centro la direttiva europea sulle “Case Green” e le politiche dell’abitare sostenute dalla Coesione. “Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia sarà impegnato nell’elaborazione di strategie che coniughino innovazione tecnologica e competenze professionali, traducendole in proposte concrete per il settore delle costruzioni, orientate alla sostenibilità e all’accessibilità del diritto alla casa”, ha dichiarato Zaccaria.

– Nella foto la nuova squadra di vertice del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia: da sinistra, Ludovico Porto, Giacomo Scancarello, Gianluca Zaccaria, Vito Lo Scrudato e Francesco

Castrovinci.

