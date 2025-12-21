Attualità

Ponte sullo Stretto definanziato? Fondi rinviati al 2032 e 2033

domenica 21.12.2025 - 07:20:23
Matteo Salvini

Il dibattito sul finanziamento del Ponte sullo Stretto si è riacceso nelle ultime settimane a seguito della rimodulazione delle risorse previste nella nuova manovra di bilancio. Il Governo ha disposto lo spostamento temporale dei fondi, destinando 320 milioni di euro al 2032 e 460 milioni al 2033, prendendo atto dell’impossibilità di avviare i cantieri entro il 2025 e dello slittamento complessivo del cronoprogramma di almeno un anno.

Nel frattempo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolta una riunione istituzionale dedicata all’aggiornamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In apertura dei lavori, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha dichiarato: «Per me è una grande soddisfazione, vi ringrazio», introducendo la presentazione della relazione tecnica sull’avanzamento progettuale.

Matteo Salvini

Nei giorni precedenti, le notizie diffuse dalle agenzie avevano parlato di un presunto definanziamento dell’opera, mentre successivamente i titoli hanno fatto riferimento a un rifinanziamento. La diversa lettura è legata alla decisione dell’esecutivo di rinviare l’utilizzo delle somme, riconoscendo che l’apertura dei cantieri nel 2025 non fosse più praticabile.

A incidere sul percorso amministrativo è stato anche lo stop della Corte dei conti alla delibera del Cipess, che ha interrotto l’accelerazione impressa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla società Stretto di Messina. Il rilievo dei magistrati contabili non ha messo in discussione la scelta politica dell’opera, ma ha richiesto un rafforzamento degli atti sul piano della legittimità e della conformità alle norme europee. Alla vigilia dell’approvazione della manovra, il quadro risultava dunque segnato dall’impasse procedurale e dalla necessità di ridefinire tempi e coperture finanziarie del progetto.

Ponte Corte dei Conti


