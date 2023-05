“Le Emergenze del Sistema Penale” evento della Camera Penale di Patti

Appuntamento con l’VIII edizione dell’incontro di studio sul processo penale a Capo d’Orlando.

Appuntamento con l’VIII edizione dell’incontro di studio sul processo penale che si terrà il 19 e 20 maggio presso Villa Piccolo a Capo d’Orlando. L’evento è organizzato dalla Camera Penale di Patti, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti e con il patrocinio dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

La prima giornata inizierà alle 15:00 con i saluti istituzionali da parte di rappresentanti dell’UCPI, della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, dell’Ordine degli Avvocati di Patti e del Tribunale di Patti. Il tema della giornata sarà l’informazione giudiziaria, la politica e le decisioni del giudice, e sarà coordinato dall’Avv. Paola Savio. La relazione introduttiva sarà tenuta dal Prof. Olivero Mazza dell’Università Milano Bicocca, seguita dagli interventi di diversi esperti del settore.

La seconda giornata inizierà alle 09:30 con i saluti istituzionali da parte della responsabile della Scuola Territoriale della Camera Penale di Patti, del Presidente della Camera Penale di Patti e di un componente del CNF. Sarà dedicata al focus sul libro “L’inganno”, con la partecipazione dell’autore, Dott. Alessandro Barbano. La sessione sarà coordinata dal giornalista e scrittore Dott. Nuccio Anselmo, e includerà gli interventi di professionisti del settore legale e accademico.

L’evento si concluderà con una sessione che affronterà il tema della Riforma dopo sei mesi dalla sua attuazione. La sessione sarà coordinata dall’Avv. Eriberto Rosso, Segretario UCPI, e la relazione introduttiva sarà tenuta dal Prof. Daniele Negri dell’Università di Ferrara. Seguiranno gli interventi di vari professionisti del settore legale, tra cui un responsabile dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Patti, un Procuratore della Repubblica di Palmi e il Presidente della CP di Catania.

Prenotazione all’indirizzo e-mail: antonella@studiolegalemarchese.it, tel. 0941.426008.

L’evento è stato accreditato con 14 crediti formativi di cui 6 in deontologia per la partecipazione ad entrambe le giornate; n. 5 crediti di cui 2 in deontologia, qualora la partecipazione sia limitata ad una sola delle due giornate ed è stato validato dall’Ordine degli Avvocati di Patti anche ai fini del recupero della formazione continua per gli anni 2020, 2021 e 2022.

