Assegnati gli alloggi del progetto Housing Sociale a Mazzarrà

A Mazzarrà Sant’Andrea sono stati assegnati i dodici alloggi previsti dal progetto di Housing Sociale Temporaneo, rivolto a persone e famiglie in situazione di vulnerabilità che hanno partecipato al bando pubblico. Le abitazioni, ubicate in Via Vittorio Emanuele, Via Pace e Via Vittoria, sono state completamente ristrutturate e arredate in modo essenziale. La concessione ha una durata di sei mesi ed è riservata a soggetti seguiti dal Servizio Sociale Professionale, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e inclusione.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, è coordinata dal capo area Ufficio Sociale, dott. Giuseppe Giannone, con il supporto di un’équipe multidisciplinare composta dalle educatrici Marika Chillemi e Virginia Abramo, dall’educatore Carmelo Barresi e dalla psicologa Ivana Leonti. Il progetto, considerato tra i primi del genere nella provincia di Messina, intende offrire un sostegno temporaneo ma strutturato a chi si trova in difficoltà abitativa e sociale.

«Siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare un’iniziativa in cui abbiamo sempre creduto – ha dichiarato il sindaco Carmelo Pietrafitta –. Questo progetto costituisce un aiuto concreto per le fasce più fragili della comunità, una risposta all’emergenza abitativa e un segnale di impegno verso una società più responsabile. Il compito della politica è ascoltare e rispondere ai bisogni dei cittadini. Ritengo che questo risultato rappresenti uno dei traguardi più significativi del nostro percorso amministrativo».

