Nuovi fondi regionali per agriturismi e agricoltura sociale

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando relativo alla misura Srd03 del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027, mettendo a disposizione 40 milioni di euro per sostenere la diversificazione delle attività agricole e promuovere lo sviluppo economico delle aree rurali. L’iniziativa mira a favorire la creazione e la valorizzazione di agriturismi, progetti di agricoltura sociale, attività educative e didattiche, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento delle zone interne.

Il bando prevede un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa ammissibile per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi. «Il governo Schifani è al fianco degli imprenditori. Un aiuto concreto per incentivare la diversificazione aziendale e favorire la creazione di agriturismi e attività sociali e didattiche nelle zone rurali», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Gli incentivi potranno essere utilizzati per la creazione di nuove aziende agrituristiche, per l’ampliamento di strutture già attive o per l’avvio di nuove attività complementari a quella agricola principale.

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli, singoli o associati, con l’esclusione di chi opera esclusivamente nei settori della selvicoltura o dell’acquacoltura. Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale Sian, nel periodo compreso tra il 5 novembre 2025 e il 5 febbraio 2026.

