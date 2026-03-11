Valverde, i vescovi siciliani riuniti in preghiera per la pace

I vescovi delle diocesi siciliane si sono riuniti al Santuario Maria Santissima di Valverde per un momento di preghiera dedicato alla pace nel mondo. L’iniziativa si è svolta martedì 10 marzo nell’ambito della sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana, ospitata nella diocesi di Acireale. Alla veglia, intitolata “Pacem in Terris”, hanno preso parte i rappresentanti delle diciotto diocesi dell’isola insieme a numerosi fedeli.

L’incontro spirituale si inserisce nel contesto della Giornata di preghiera e digiuno promossa da Papa Leone XIII per venerdì 13 marzo. Durante la celebrazione è stato richiamato il valore del dialogo tra i popoli e della riconciliazione come strumenti per contrastare le tensioni internazionali che caratterizzano l’attuale scenario geopolitico. Nel corso della veglia è stato sottolineato come la pace non si identifichi esclusivamente con la cessazione dei conflitti, ma rappresenti un percorso quotidiano che coinvolge responsabilità individuali, istituzioni e comunità.

A guidare il momento di riflessione è stato il vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, monsignor Antonino Raspanti, che ha ricordato la morte di un sacerdote maronita in Libano, indicandola come testimonianza delle conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili. «Anche di fronte ai conflitti e alle tensioni del nostro tempo, Dio continua a guidare il suo popolo», ha affermato il presule. Riferendosi alle parole attribuite al religioso prima della morte, Raspanti ha ricordato: «Noi non abbiamo armi. Le nostre armi sono la fede, il desiderio di pace e la speranza della resurrezione».

La veglia si è sviluppata attraverso la lettura della Parola di Dio, momenti di meditazione e preghiere comunitarie, accompagnati da canti liturgici, pause di silenzio e adorazione eucaristica. La celebrazione si è svolta davanti alla sacra effige della Madonna di Valverde, con la partecipazione di fedeli e realtà ecclesiali provenienti da diverse comunità dell’isola.

👁 Articolo letto 291 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.