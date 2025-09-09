Incidente sul lavoro a Riposto, la denuncia di Cisal Catania

Un nuovo incidente sul lavoro, avvenuto a Riposto, in provincia di Catania, riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro. La Cisal Catania, attraverso il suo responsabile Giovanni Lo Schiavo, ha espresso una posizione critica rispetto all’attuale sistema produttivo.

“È la conferma che è tutta colpa di un sistema che mette il profitto davanti alla vita. Non possiamo più accettare che si continui a calpestare la sicurezza e la salute dei lavoratori”, ha dichiarato Lo Schiavo, sottolineando come ogni decesso rappresenti una “sconfitta collettiva”.

Il sindacato richiama le parole pronunciate nel 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva evidenziato come “in nome del profitto si calpestano i diritti più elementari, come accade purtroppo spesso dove si trascura la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Per la Cisal, tali considerazioni restano ancora di stretta attualità.

Secondo Lo Schiavo, “le stragi quotidiane nei luoghi di lavoro rappresentano l’effetto di un modello che privatizza i profitti e socializza i costi e le sofferenze”. Le vittime sarebbero soprattutto lavoratori manuali, esposti a macchinari e impianti privi delle necessarie protezioni e manutenzione.

Il sindacato ribadisce la necessità di maggiori investimenti da parte delle imprese in materia di sicurezza, controlli più incisivi da parte degli organi ispettivi e un impegno concreto delle istituzioni affinché il diritto a un lavoro sicuro non resti solo teorico. “Il lavoro non deve uccidere – ha concluso Lo Schiavo – e fino a quando continueremo a contare morti e feriti non potremo mai parlare di vera civiltà del lavoro”.

