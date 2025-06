Leanza sollecita interventi urgenti sulla strada Patti – San Piero Patti

L’onorevole Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico, ha definito «inaccettabile» lo stato di degrado della strada veloce Patti – San Piero Patti, evidenziando come i tratti già realizzati versino in condizioni di abbandono e come manchi una programmazione condivisa per il completamento. Nella sua interrogazione al Governo regionale, Leanza sottolinea che la Città Metropolitana di Messina ha aperto un tavolo di lavoro, escludendo però l’Amministrazione comunale di Librizzi e il Comitato per la difesa e la valorizzazione della Valle del Timeto, realtà che vantano conoscenza del territorio e competenze specifiche.

Nel testo dell’atto ispettivo, il parlamentare chiede di accertare lo stato attuale della carreggiata, di avviare interventi di manutenzione sui tratti esistenti e di migliorare la segnaletica e le intersezioni, nonché di promuovere un confronto trasparente e inclusivo con amministrazioni locali, comitati e portatori di interesse. Leanza solleva anche la necessità di rivedere la delibera del Comune di Librizzi del 2008 sul trasferimento della strada «del Feo» all’ex Provincia, per evitare il rischio di bypassare la frazione di Colla Maffone.

«Questa strada non è solo un’opera pubblica: è uno strumento di sviluppo per le comunità locali. Senza manutenzione, senza visione e senza confronto, ogni progetto è destinato a fallire. Serve un’azione sinergica e lungimirante per garantire sicurezza, mobilità e sostenibilità a lungo termine», ha concluso Leanza.

