Bonus, al via le domande per il contributo sugli elettrodomestici

È operativo il Bonus elettrodomestici, disponibile dalle 7.00 di martedì 18 novembre, che introduce un’agevolazione destinata all’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica. Il contributo prevede uno sconto massimo di 200 euro e può essere richiesto una sola volta tramite accesso con identità Spid sul portale PagoPA. La misura riguarda diverse categorie di prodotti, dalle lavatrici ai forni, fino ai frigoriferi e ai congelatori con classe energetica minima D.

Il bonus è concepito per favorire la sostituzione di dispositivi domestici con modelli più efficienti, con l’obiettivo di sostenere la riduzione dei consumi e la transizione energetica. La copertura arriva al 30% della spesa sostenuta, con due soglie massime: 100 euro per ogni nucleo familiare e 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo, erogato sotto forma di voucher, può essere utilizzato da un solo componente maggiorenne della famiglia anagrafica e deve essere impiegato esclusivamente per l’acquisto di un elettrodomestico rientrante nelle tipologie previste dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 3 settembre 2025.

Le risorse stanziate per il 2025 ammontano complessivamente a 48,1 milioni di euro, a valere sul fondo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Possono accedere al beneficio le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale del 22 ottobre 2025. La domanda può essere inoltrata tramite l’app IO o il sito bonuselettrodomestici.it, utilizzando credenziali Spid o Carta d’Identità Elettronica. Le richieste saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con eventuale inserimento in lista di attesa secondo l’ordine cronologico di arrivo.

