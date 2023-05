Non perdere la Targa Florio 2023: segui l’azione anche da casa

Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco si terrà in Sicilia con la 107ª edizione della Targa Florio. Per chi non potrà essere presente, ACISportTV, RAI e ACI Radio offriranno una copertura mediatica completa per vivere l’emozione della “cursa” anche da casa.

La programmazione televisiva prevede appuntamenti in diretta su ACISportTV e RAI durante entrambi i giorni di gara. Si partirà dalla mattinata di venerdì 5, con i chilometri di “shake” in località Cangemi trasmessi live dalla troupe di ACISportTV a partire dalle ore 07:50. La partenza della “cursa” avverrà nel cuore di Palermo, con una diretta alle 15:40 da Piazza Parlamento.

L’azione vera della gara più antica del mondo inizierà nel tardo pomeriggio con la Power Stage “Nino Vaccarella”, che sarà trasmessa integralmente sia sul canale della federazione sia dalla RAI sulla piattaforma Rainews a partire dalle ore 18.05 ed in differita su RaiSport alle 20.

Il sabato, RAI e ACISportTV offriranno una lunga giornata di collegamenti, con la trasmissione in diretta delle prove speciali PS2 “Targa”, PS4 “Cefalù”, PS5 “Targa2” e PS6 “Lascari-Gratteri”. La due giorni di sfide si concluderà con la PS9 “Lascari-Gratteri3” alle 18 e il collegamento dall’arrivo, per godersi palco e premiazione sullo sfondo del “Belvedere Principe di Piemonte” dalle 18:50.

Per coloro che preferiscono seguire la gara alla radio, ACIRadio offrirà collegamenti in diretta durante il weekend e uno speciale mercoledì 10 alle 9:25.

Le iniziative per scoprire anche le sottotrame di questo Targa Florio continueranno nelle settimane successive con approfondimenti televisivi su ACISportTV e RAI, oltre ad una puntata dedicata di “RallyDreamer” su SPORTITALIA.

Per gli amanti della carta stampata, la “Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport” daranno ampio spazio al racconto della gara più antica del mondo tra storia, leggenda e moderno spettacolo nella giornata di lunedì 8.

Non perdete l’opportunità di seguire la Targa Florio 2023, uno degli eventi più emozionanti e storici del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Grazie alla copertura mediatica offerta da ACISportTV, RAI, ACI Radio e i quotidiani sportivi, potrai vivere tutte le emozioni della “cursa” direttamente dalla comodità di casa tua o in movimento. Preparati a seguire ogni istante della gara più antica del mondo e a tifare per i tuoi piloti preferiti.

© Riproduzione riservata.