Ars paralizzata, M5S sollecita chiarimenti in Aula

Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, ha denunciato il blocco dei lavori d’Aula attribuendone la responsabilità al presidente Renato Schifani. “Se l’Aula è ferma non è colpa delle opposizioni, come alcuni vogliono far credere – ha dichiarato De Luca – ma della mancata volontà di Schifani di chiarire i recenti scandali in Turismo e Sanità”.

Secondo il parlamentare pentastellato, la maggioranza avrebbe tentato di scaricare sui gruppi d’opposizione le ragioni dell’impasse, “mentre le nostre richieste di un dibattito formale in Aula proseguono da anni senza alcun riscontro”. De Luca ha aggiunto che, nonostante le ripetute istanze, Schifani continua a non riferire sulle indagini che coinvolgono esponenti regionali e decisioni della giunta.

In merito alla riforma dei consorzi di bonifica, il capogruppo M5S ha sottolineato la propria disponibilità a un intervento strutturale, ma ha giudicato inadeguato il testo presentato: “Quello approdato in Aula è stato un provvedimento concepito in fretta, da riscrivere almeno in gran parte”. De Luca ha concluso ribadendo l’urgenza di un confronto pubblico per ripristinare la funzionalità dell’Assemblea e garantire trasparenza sulle questioni amministrative più delicate della Regione.

