Giunta regionale, nominato Filippo Nasca agli Affari extraregionali

La giunta della Regione Siciliana ha approvato la nomina di Filippo Nasca alla guida del dipartimento degli Affari extraregionali della Presidenza della Regione, accogliendo la proposta avanzata dal presidente Renato Schifani. Con questa decisione viene completato l’iter per l’individuazione del nuovo dirigente generale della struttura.

Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Nasca ha maturato una lunga esperienza nell’amministrazione regionale ricoprendo diversi incarichi di vertice. Tra le funzioni svolte figurano quelle di direttore generale del Fondo Pensioni della Regione Siciliana e di presidente del consiglio direttivo del Consorzio autostrade siciliane (Cas). Attualmente è componente del consiglio di amministrazione della Servizi ausiliari Sicilia (Sas).

Nasca prende il posto di Margherita Rizza, che ha assicurato la direzione del dipartimento in qualità di dirigente ad interim fino alla conclusione della procedura di nomina.

Nel corso della stessa seduta, l’esecutivo regionale ha inoltre affidato a Giovanni Cucchiara, dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea, l’incarico temporaneo di dirigere l’Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della Presidenza della Regione. Cucchiara manterrà tale funzione fino alla designazione del nuovo responsabile, in vista del suo prossimo pensionamento.

Contestualmente, la giunta ha autorizzato l’avvio delle procedure di interpello per individuare il futuro dirigente generale del dipartimento della Pesca mediterranea. L’incarico previsto avrà una durata di due anni.

Infine, è stata deliberata la proroga dell’incarico di Fulvio Bellomo, dirigente generale del dipartimento dell’Agricoltura, che resterà alla guida della struttura fino al 30 settembre 2027.

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