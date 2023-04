Cancelleri smentisce Di Battista: “Non mi interessa quello che scrive”

Giancarlo Cancelleri, ex esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di unirsi a Forza Italia. Dopo dieci anni di militanza nel M5S, Cancelleri ha dichiarato di non rinnegare la propria storia politica, ma di voler fare un passo avanti con il partito di Berlusconi. “In questi dieci anni ho lavorato per la Sicilia e per i siciliani. Non rinnego la mia militanza che oggi non mi appartiene più, oggi sono in Forza Italia e lo devo a Nicola D’Agostino, a Marcello Caruso e per l’ottanta per cento alle interlocuzioni con Schifani”, ha dichiarato Cancelleri.

Durante la manifestazione di Forza Italia al Politeama di Palermo, Cancelleri ha risposto alle domande dei cronisti, tra cui quelle sulle critiche di Alessandro Di Battista. Cancelleri ha smentito il collega del M5S, definendolo “una persona a cui voglio bene” ma a cui non interessa ciò che scrive. Cancelleri ha anche specificato di non avere incarichi istituzionali e di arrivare in Forza Italia senza portare nulla.

Cancelleri ha inoltre confermato di non essere candidato a nulla e di non volere nulla. Per quanto riguarda le elezioni a Catania, ha dichiarato di sostenere Trantino, il candidato che aveva già scelto quando era ancora nel Movimento 5 Stelle. “Sono a disposizione di Schifani e del partito facendo l’attivista, non porto voti e non ho debiti con nessuno”, ha poi aggiunto Cancelleri.

Infine, ai cronisti che gli hanno chiesto se pensava ci potessero essere altri addii dal Movimento 5 Stelle, Cancelleri ha detto che “sulla base del limite dei due mandati, probabilmente qualcuno magari un penserà se fare la mia stessa scelta”, riferendosi all’Assemblea Regionale Siciliana e a Roma tra i suoi ex compagni.

