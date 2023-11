A Catania giovane 25enne tenta il suicidio, salvato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Catania ha effettuato un intervento tempestivo nel salvare un giovane da un tentativo di suicidio. Il caso è emerso in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza, che ha richiamato l’attenzione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato “Borgo Ognina”. Il giovane era stato segnalato in viale Mario Rapisardi con chiari intenti suicidi, evidenziando ferite autoinflitte.

Gli agenti si sono rapidamente recati sul luogo e hanno trovato il giovane parzialmente svestito, con segni di autolesioni evidenti sul corpo. Nonostante il tentativo di lanciarsi da un balcone, è caduto su un albero, che ha attenuato la caduta. Successivamente, ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Il giovane è stato identificato come un 25enne, già precedentemente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio per situazioni simili. A causa delle ferite autoinflitte e della caduta dal balcone, è stato necessario l’intervento di personale medico sanitario, che lo ha trasportato al pronto soccorso per ulteriori cure e accertamenti.

