Messina, riaperti il bypass Baglio e il viadotto Ritiro, riunione al Cas

La Tangenziale di Messina è stata riaperta questa mattina, dopo una notte di lavoro intenso per ripristinare il manto stradale danneggiato da un incendio di un mezzo pesante nel tratto del viadotto in cui si viaggia in doppio senso di circolazione. Intorno alle 6.30 è stato possibile ripristinare il transito su questa arteria, riaprendo anche il bypass Baglio che dà la possibilità ai mezzi provenienti da Palermo di evitare di uscire e rientrare a Giostra.

La chiusura del tratto interessato dall’incendio aveva causato il dirottamento del traffico autostradale sulla strada di Giostra, causando lunghe code e disagi per i pendolari. Oggi il Cas avrà una riunione per discutere della gestione della deviazione del bypass Baglio e verificare i reali tempi di completamento del viadotto Ritiro.

Il presidente del Cas Filippo Nasca, dopo la sequela di incidenti e problemi nella tangenziale di Messina, ha dichiarato: «Voglio essere d’impulso all’accelerazione, in caso anche sostituendo i ruoli tecnici». Questo commento sembra indicare la volontà di Nasca di mettere mano alla gestione della situazione per accelerare i tempi di risoluzione dei problemi sulla Tangenziale di Messina.

La riunione di oggi del Cas sarà un’importante occasione per discutere dei problemi della Tangenziale e individuare soluzioni efficaci per migliorare la viabilità in questa importante area della Sicilia.

