Intossicazione da tonno: ricoverati 4 familiari, 3 in terapia intensiva

Una famiglia è ricoverata in ospedale a Castelvetrano dopo aver mangiato tonno fresco, accusando sintomi di intossicazione. Tre dei quattro membri sono in terapia intensiva, ma non sono in pericolo di vita.

Un dramma si è consumato a Castelvetrano, dove un’intera famiglia è stata ricoverata presso l’ospedale Vittorio Emanuele II a causa di un’intossicazione alimentare provocata dal consumo di tonno rosso fresco. Il nucleo familiare, composto dal marito, la moglie e due figli, ha accusato sintomi gravi e immediati dopo il pasto.

Attualmente, tre dei quattro membri della famiglia sono ricoverati in terapia intensiva, sebbene non si trovino in pericolo di vita. L’intossicazione alimentare è stata causata dalla presenza di abbondanti quantità di istamina nella carne del tonno.

L’istamina non è presente nel pesce al momento della pesca, ma si forma subito dopo la sua morte. La produzione di istamina può avvenire in qualsiasi fase della filiera alimentare e può essere prevenuta mediante tecniche di abbattimento.

Le autorità sanitarie stanno indagando sull’origine del tonno contaminato e sulle modalità di distribuzione. Al momento, è importante diffondere l’informazione riguardo ai rischi dell’istamina presente nel tonno fresco e alle precauzioni da adottare per evitare intossicazioni alimentari.

«Immagine di repertorio»

