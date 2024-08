Controlli velocità: mappa aggiornata delle tratte interessate

La Polizia Stradale ha reso note le tratte autostradali dove, giorno per giorno, verranno effettuati i controlli sulla velocità, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti per prevenire incidenti. Questo intervento mira a sensibilizzare i conducenti sull’importanza di mantenere la velocità entro i limiti consentiti, contribuendo a ridurre il rischio di sinistri stradali. È essenziale, dunque, che ogni conducente tenga sotto controllo la velocità durante la guida.

I controlli saranno attuati a partire da lunedì 26 agosto fino a domenica 1 settembre 2024. Le autostrade interessate sono l’A18, che collega Messina a Catania, e l’A20, che unisce Messina a Palermo. Le tratte selezionate sono quelle con un elevato tasso di incidentalità, dove la presenza della Polizia Stradale è maggiormente richiesta.

Nello specifico, le verifiche lungo l’autostrada A18 Messina-Catania saranno condotte nei giorni 28, 29 e 31 agosto, mentre per l’autostrada A20 Messina-Palermo i controlli sono previsti per il 27 agosto. Questo calendario indica chiaramente la volontà delle autorità di garantire la sicurezza stradale, concentrando i controlli in periodi e luoghi critici.

È opportuno ricordare i limiti di velocità in vigore: sulle autostrade, il limite è di 130 chilometri orari, ma in caso di maltempo si riduce a 110 chilometri orari; sulle strade extraurbane principali, il limite è di 110 chilometri orari, che scendono a 90 chilometri orari in condizioni meteorologiche avverse.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo