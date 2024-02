Milazzo, arrestato 22enne con 20 grammi di cocaina in auto

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un giovane di 22 anni, già noto alle autorità, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Durante un controllo stradale nelle vicinanze dell’uscita autostradale di Milazzo, i Carabinieri hanno fermato un’auto e hanno scoperto che il conducente era il giovane in questione. Dopo una perquisizione, sono stati rinvenuti due involucri in carta stagnola contenenti complessivamente più di 20 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio del R.I.S. di Messina per ulteriori analisi. Nel frattempo, il giovane è stato arrestato e successivamente posto agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

