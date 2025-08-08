Smantellato a Catania sistema di truffe assicurative, due denunciati

La Polizia di Stato di Catania ha interrotto un articolato sistema di truffe assicurative operato da due uomini, di 66 e 36 anni, entrambi catanesi e con precedenti per reati contro il patrimonio. L’indagine, condotta dal Commissariato “Borgo Ognina”, è stata avviata a seguito della denuncia di un uomo di 52 anni che, in cerca di una polizza RC auto a costo contenuto, aveva inserito i propri dati su un portale specializzato.

Il giorno successivo, la vittima è stata contattata telefonicamente da un presunto operatore di una compagnia assicurativa, che ha offerto una copertura annuale al prezzo di 526 euro, inferiore alle tariffe di mercato. Convinto dalla proposta, il 52enne ha seguito le istruzioni ricevute, effettuando un bonifico sull’iban indicato. La polizza, tuttavia, non è mai stata recapitata e ogni tentativo di ricontattare il sedicente agente è risultato vano.

Gli accertamenti della polizia si sono concentrati sui movimenti bancari e sulle utenze telefoniche, consentendo di identificare i due autori, già noti per analoghe condotte commesse in varie regioni italiane e con un guadagno illecito stimato in circa 5.000 euro mensili. I due uomini sono stati denunciati per truffa in concorso, con presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

La Polizia ricorda che le frodi assicurative sono spesso perpetrate tramite falsi intermediari, operatori telefonici fraudolenti, e-mail contraffatte e siti non ufficiali. Per prevenire tali raggiri, si raccomanda di verificare sempre la legittimità delle compagnie sul sito dell’IVASS e di diffidare di contatti che operano esclusivamente tramite numeri mobili o applicazioni di messaggistica.

