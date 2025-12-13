Festa Pd Sicilia, Barbagallo attacca il governo Schifani, “questione morale”

Si è aperta alla Vecchia Dogana di Catania la Festa regionale del Partito democratico Sicilia 2025, con l’avvio dei lavori dell’assemblea regionale del partito, presieduta da Cleo Li Calzi. Nel corso della relazione introduttiva, il segretario regionale Anthony Barbagallo ha concentrato il proprio intervento sulla cosiddetta “questione morale”, definendola centrale nel confronto politico attuale in Sicilia e riferendola all’operato del governo regionale guidato da Renato Schifani.

Barbagallo ha parlato di una “questione morale enorme e pesantissima” che, a suo dire, avrebbe investito il centrodestra siciliano e l’esecutivo regionale, richiamando presunte contiguità tra azione di governo e ambienti riconducibili a faccendieri e intermediari. Nel suo intervento ha fatto riferimento alle indagini della Procura di Palermo, sostenendo che esse avrebbero messo in luce dinamiche in cui “l’interesse pubblico si piega a quello privato” e in cui la sanità verrebbe utilizzata come “favore da scambiare”.

Nel passaggio dedicato al quadro politico regionale, il segretario del Pd Sicilia ha affermato che sarebbero numerosi i “casi anomali” riconducibili all’attività del governo Schifani, parlando di assenza di politiche di sviluppo e di tutele per le fasce più deboli, per i lavoratori precari e per le categorie considerate a rischio. Ha inoltre indicato come elemento distintivo dell’attuale esecutivo regionale la gestione del potere attraverso incarichi, reti clientelari e comitati d’affari, citando anche “numerosi episodi corruttivi”.

Nel corso della relazione, Barbagallo ha dichiarato che il Pd intende assumere il compito di “alimentare la battaglia politica” e di portare la questione morale del centrodestra siciliano all’attenzione del dibattito nazionale, definendo questo obiettivo “la sfida del nostro tempo”.

In concomitanza con l’apertura della manifestazione catanese, è stato annunciato l’avvio della campagna politica “Cambiamo la Sicilia”, con l’attivazione del sito internet www.cambiamolasicilia.it, destinato a raccogliere iniziative e contenuti legati al percorso del partito sull’isola.

