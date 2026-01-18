Sostenibilità economica, operativo l’Osservatorio Codacons in Sicilia

Con l’avvio del 2026 il Codacons ha annunciato l’istituzione in Sicilia dell’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, una struttura dedicata all’analisi e al monitoraggio delle condizioni economiche che influenzano le scelte di famiglie e cittadini. L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Percorsi di sostenibilità: educazione finanziaria e innovazione sociale” e si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente complessità dei mercati e da un aumento delle difficoltà economiche diffuse.

L’Osservatorio è pensato come uno strumento permanente di osservazione delle principali aree di vulnerabilità economica, con particolare riferimento ai rischi legati all’uso di prodotti finanziari e al ricorso al credito. L’obiettivo è fornire un quadro costantemente aggiornato delle criticità emergenti, attraverso un’analisi sistematica dei fenomeni che incidono sull’equilibrio finanziario dei nuclei familiari.

Secondo il Codacons, l’evoluzione del contesto economico rende necessario un presidio stabile sul territorio. A sottolinearlo è il segretario nazionale dell’associazione, Francesco Tanasi, che afferma: «La crescente complessità del contesto economico rende indispensabile la presenza di un presidio stabile di osservazione sul territorio. Questo Osservatorio nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, accrescere la consapevolezza economica e tutelare i cittadini, promuovendo una cultura finanziaria improntata alla sostenibilità e alla responsabilità».

L’attività dell’Osservatorio si concentrerà sull’analisi delle dinamiche economiche regionali, con l’intento di favorire una maggiore attenzione ai profili di rischio e di sostenere percorsi di educazione finanziaria. L’iniziativa mira a rafforzare la tutela dei consumatori attraverso strumenti di informazione e prevenzione, in linea con i principi di sostenibilità sociale e responsabilità economica.

