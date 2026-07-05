Messina, insediato il nuovo Consiglio comunale: Minutoli presidente

Si è insediato oggi, domenica 5 luglio 2026, il nuovo Consiglio comunale di Messina. La prima seduta della consiliatura si è svolta nell’Aula consiliare di Palazzo Zanca e ha sancito l’avvio ufficiale dell’attività dell’assemblea civica e del secondo mandato amministrativo del sindaco Federico Basile.

La riunione, inizialmente prevista per sabato 4 luglio e rinviata in segno di rispetto per le esequie di Giulia Scimone, è stata aperta dalla consigliera anziana Mariella Perrone, risultata la candidata più votata tra gli eletti. Dopo aver pronunciato il giuramento previsto dalla legge, Perrone ha invitato l’Aula a osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia Scimone. Successivamente hanno prestato giuramento tutti i consiglieri comunali eletti.

Nel corso della seduta sono state formalizzate le dimissioni dal Consiglio delle consigliere Liana Cannata e Alessandra Calafiore, nominate assessori nella Giunta guidata dal sindaco Federico Basile. Al loro posto sono subentrati Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà, primi dei non eletti della lista Sud chiama Nord, che hanno a loro volta prestato giuramento.

Ultimate le operazioni di surroga, il segretario generale Rossana Carrubba ha dato lettura delle disposizioni relative all’eleggibilità, candidabilità e compatibilità dei consiglieri comunali, procedendo all’accertamento dell’assenza di cause di ineleggibilità e di incandidabilità ai fini della convalida degli eletti.

L’assemblea ha quindi eletto Massimiliano Minutoli alla presidenza del Consiglio comunale e Nello Pergolizzi alla vicepresidenza. Entrambi hanno ringraziato i colleghi per la fiducia accordata e rivolto un augurio di buon lavoro a tutti i componenti dell’Aula.

A conclusione della seduta il sindaco Federico Basile ha prestato il giuramento di rito davanti al nuovo Consiglio comunale, dichiarando: «Da oggi il Consiglio comunale è chiamato a esercitare pienamente il proprio ruolo di rappresentanza della città e ad operare nell’interesse esclusivo della comunità messinese. Il consenso espresso dai cittadini, che ha registrato una crescita rispetto alla precedente tornata elettorale del 2022, rappresenta per tutti noi una responsabilità ancora maggiore».

Nel successivo intervento il primo cittadino ha aggiunto: «Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale si completa l’assetto istituzionale del Comune di Messina e prende ufficialmente il via la nuova legislatura amministrativa. Mi auguro che questa nuova fase dell’attività consiliare sia caratterizzata da un confronto sempre rispettoso e fondato sui fatti, evitando polemiche sterili, fake news e contrapposizioni che non giovano alla città».

Il nuovo Consiglio comunale è composto da 32 consiglieri. I gruppi di maggioranza che sostengono il sindaco Basile dispongono di 20 seggi e comprendono Sud chiama Nord con Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Rosaria Di Ciuccio e Giuseppe Busà; Basile Sindaco di Messina con Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone; Messina Protagonista con Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio; Federico per Messina con Mirko Cantello, Cetty Pirone e Francesco Asciutto; Amo Messina con Giuseppe Chiarella, Lino Summa e Silvia Bosurgi.

L’opposizione conta invece 12 consiglieri: Fratelli d’Italia con Libero Gioveni e Dario Carbone; Popolari e Autonomisti con Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello; Marcello Scurria Sindaco con Marcello Scurria, Simona Contestabile e Giuseppe Capurro; Lega con Amalia Centofanti e Cosimo Oteri; Partito Democratico con Mariella Perrone, Alessandro Russo e Antonella Russo. Con il giuramento del sindaco e l’insediamento dell’assemblea è stata ufficialmente avviata la nuova consiliatura del Comune di Messina.

👁 Articolo letto 207 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.