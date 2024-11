Ponte sullo Stretto, Basile: “Valutiamo le 60 prescrizioni con attenzione”

Il progetto del Ponte sullo Stretto ha ottenuto il via libera dalla Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA), un passo significativo per la sua realizzazione. In questo contesto, il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso le sue considerazioni, sottolineando il ruolo cruciale del Comune nella gestione della fase di avanzamento del progetto.

“Un esito forse quasi scontato rispetto a quanto già si era compreso nei mesi scorsi. Attendiamo ora il provvedimento ufficiale, in cui saranno indicate le 60 prescrizioni per il progetto,” ha dichiarato Basile. Il primo cittadino ha ribadito che queste prescrizioni saranno esaminate con attenzione per garantire il rispetto del territorio. Il percorso progettuale ora si sposta al CIPESS, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà approvare la successiva fase esecutiva.

Basile ha sottolineato l’importanza di un ruolo attivo per Messina, dichiarando che “la città deve essere protagonista in ogni fase del progetto”. L’obiettivo è assicurare un impatto positivo sull’economia, sull’ambiente e sulla qualità della vita, considerando anche i benefici delle opere compensative previste. Queste opere dovranno essere avviate in parte prima della costruzione del ponte e delle infrastrutture correlate.

Il Sindaco ha posto l’attenzione sul contesto di trasformazioni che il progetto porterà, definendolo capace di “ridisegnare il territorio e generare effetti rilevanti”. Per Basile, oltre alla costruzione della struttura, è essenziale salvaguardare la qualità della vita dei cittadini e garantire una gestione oculata delle trasformazioni. Ha concluso ribadendo che Messina rivendica un ruolo attivo nelle decisioni strategiche per il futuro della comunità locale.

