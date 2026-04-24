Decesso dopo ricovero a Taormina, sei medici a processo

Si aprirà il prossimo 6 luglio, davanti al tribunale monocratico di Messina, il procedimento relativo alla morte di Francesco Musolino, avvenuta nel 2021 all’ospedale di Taormina. Il giudice per l’udienza preliminare, Alessandra Di Fresco, ha disposto il rinvio a giudizio di sei medici con l’accusa di omicidio colposo.

A processo andranno Giuseppe Vinci, direttore sanitario della clinica San Camillo, e i medici Amalia Brigandì, Salvatore Piazza, Damiano Ardiri, Santina Foti e Fabrizio Giammello, tutti in servizio presso la struttura di viale Principe Umberto. Secondo l’impostazione accusatoria, il paziente, 74 anni, sarebbe deceduto a seguito di un’infezione contratta durante il ricovero, successivamente evoluta in una polmonite risultata fatale.

Musolino era stato ricoverato nella clinica per circa dieci giorni nel maggio 2021. Al direttore sanitario viene contestata la responsabilità legata alla gestione della struttura, con riferimento agli obblighi di garantire adeguati standard igienico-sanitari e di prevenzione delle infezioni. Ai sanitari è invece attribuita l’omessa adozione di interventi diagnostici e terapeutici adeguati.

Nell’avviso di conclusione delle indagini, emesso nell’ottobre 2024, si evidenzia che “nonostante i riscontri clinici e di laboratorio, non veniva disposto alcuno studio di imaging toracico e veniva formulata una diagnosi errata di riacutizzazione di Bpco”. Viene inoltre contestato il ritardo nell’avvio della terapia antibiotica, iniziata solo tre giorni dopo la comparsa dei sintomi.

Secondo l’accusa, il decesso sarebbe riconducibile a una insufficienza multiorgano da shock settico correlato a infezione batterica insorta durante il ricovero.

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