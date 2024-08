Incidente mortale sulla A2, vittima una bimba messinese di 7 anni

Un tragico incidente stradale è avvenuto questa mattina sull’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno, causando la morte di una bambina di sette anni originaria di Messina. La piccola viaggiava insieme ai genitori e al fratellino più piccolo a bordo di una Citroen C1, quando l’auto si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con una Renault Captur. Quest’ultimo veicolo era occupato da una coppia di coniugi provenienti dalla Calabria.

L’impatto è stato di tale gravità che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto coinvolte. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente anche gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. La bambina, trasportata d’urgenza in ospedale, è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo. Gli altri cinque feriti, tra cui i genitori della vittima, il fratellino e i due occupanti della Renault, sono stati ricoverati in codice rosso e si trovano attualmente sotto osservazione medica.

Le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le esatte dinamiche dell’incidente, che ha sconvolto le comunità coinvolte.

