Carlentini, il Leone d’Argento premia sette protagonisti della società

Piazza Diaz a Carlentini ha ospitato sabato 12 settembre la XXI edizione del Premio nazionale “Leone d’Argento”, promosso dalla Pro Loco Carlentini ETS e dall’associazione culturale La Meta. La manifestazione, nata nel 1986, ha riunito esponenti del giornalismo, della magistratura, della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e del volontariato.

La conduzione è stata affidata a Salvo La Rosa, per la diciassettesima volta sul palco della manifestazione, affiancato da Sabrina Francalanza. Il presidente della Pro Loco Amedeo Seguenzia ha evidenziato la scelta di ampliare i temi affrontati, introducendo quest’anno anche quello della legalità.

Tra i riconoscimenti assegnati, il Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni” è andato alla giornalista del TG1 Emma D’Aquino, che ha ricordato alcuni passaggi dei suoi trent’anni di attività professionale. Premiato anche Andrea Palmieri, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, che ha sottolineato il ruolo del lavoro di squadra tra magistratura, forze dell’ordine e cittadini.

Il Leone d’Argento è stato conferito inoltre all’attrice Margareth Madè, al musicista Carlo Cattano, alla sand artist Stefania Bruno, al giovane imprenditore Andrea Puccio e all’associazione “Un sorriso per la Vita”, presieduta da Maria Grazia Furnari.

Le premiazioni sono state alternate da momenti artistici, tra cui le esibizioni di Cattano e Bruno. Ospite d’onore il tenore Piero Mazzocchetti, che ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra musica e intelligenza artificiale: «La musica non è un algoritmo: è passione, impegno, studio e dedizione».

La XXI edizione ha ricevuto il patrocinio della Città di Carlentini, dell’Ente Pro Loco Italiane, della Regione Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

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