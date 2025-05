Giovani siciliani a Cefalù protagonisti al Trofeo dei Territori

La prima giornata del Trofeo dei Territori – Aequilibrium Cup si svolgerà oggi e domenica a Cefalù, Lascari, Termini Imerese e Trabia, in un evento che rappresenta un punto di riferimento per la pallavolo giovanile siciliana. Il torneo, che coinvolgerà le rappresentative maschili e femminili dei sei Comitati Territoriali della regione, si preannuncia come una grande occasione di crescita sportiva e umana, promuovendo allo stesso tempo la collaborazione tra i territori.

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi presso lo Sporting Village Resort di Cefalù, sono intervenuti diversi esponenti istituzionali e sportivi. Il presidente della Fipav Sicilia, Antonio Locandro, ha sottolineato l’importanza simbolica del Trofeo, definendolo un esempio di collaborazione tra diversi enti. “La passione e la voglia di creare sinergie hanno permesso di organizzare questo evento in tempi rapidi”, ha affermato Locandro. Il presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, ha evidenziato come l’iniziativa vada oltre la mera competizione, trasformandosi in una vera e propria festa dello sport. “Incentivare l’attività giovanile è una priorità”, ha aggiunto. L’Assessore Regionale allo Sport e al Turismo, Elvira Amata, ha ribadito come il Trofeo, coinvolgendo anche un territorio di grande valore turistico, coniughi sport e promozione turistica.

Le gare del torneo si terranno nei vari comuni coinvolti, con una serie di match tra le squadre Under 15 maschili e Under 14 femminili. I tornei maschile e femminile, intitolati rispettivamente al Memorial Picciurro e alla memoria di Salvio Di Pietra, formeranno un momento culminante con le finali al Palasport Marzio Tricoli di Cefalù, previste per domenica 4 maggio. Le competizioni si svolgeranno con gironi all’italiana, seguiti da semifinali e finali.

